Milano sconfitta, Messina ha un rimpianto

Dopo la vittoria contro il Maccabi, l'Olimpia Milano non riesce a ripetersi in Eurolega, cedendo in casa all'Efes Istanbul nello scontro al vertice.Ettore Messina ha commentato così il match, riconoscendo i meriti dello squadrone turco: “Ringraziamo i nostri tifosi per questa atmosfera. La partita si è risolta negli ultimi possessi. Abbiamo combattuto, sono orgoglioso dello sforzo che la mia squadra ha fatto. Abbiamo giocato contro una squadra davvero forte, la finalista della scorsa edizione e arriveranno probabilmente in fondo anche quest’anno, hanno profondità e fisicità. Abbiamo perso in casa, ma cercheremo di recuperare con una vittoria esterna”.Il coach di Milano ha però un rimpianto: “La sensazione è che avevamo pochi miss-match. Loro con Micic e Anderson ci hanno tolto il post-up di Vlado e hanno fatto un lavoro che ha esaurito fisicamente Rodriguez, gli sono sempre stati addosso. Abbiamo sbagliato anche qualche buon tiro, se avessimo segnato saremmo qua a parlare di un’altra gara”.