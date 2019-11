Varese perde, Caja è sconsolato

Un brutto secondo tempo costa a Varese la sconfitta contro Reggio Emilia.Lo stop per 81-74 ha deluso coach Attilio Caja, che non è andato per il sottile analizzando la gara dei suoi: "Inizio col fare i complimenti a Reggio Emilia per la vittoria. È stata una partita abbastanza equilibrata, ma loro hanno fatto delle buone giocate nei momenti importanti"."Rimane un po’ di rammarico, ma dobbiamo prendere atto che non siamo ancora pronti per vincere questo tipo di partite - ha proseguito l'esperto tecnico pavese - Alcuni nostri giocatori sono stati abbastanza evanescenti e in trasferta non te lo puoi permettere. Continuiamo a lavorare per cercare di raggiungere un livello più alto".

