Entusiasmo alle stelle per la New Basket Brindisi, che trova il secondo posto solitario in classifica battendo nettamente Pistoia in casa, col punteggio finale di 100-67. Coach Vitucci, raggiante a fine partita, ha dichiarato: "Non posso che essere contento per la prestazione complessiva dei ragazzi, era una partita importante e avevamo già sperimentato in casa con Cantù quanto potessero essere difficili queste partite"."Abbiamo fatto ulteriori passi in avanti - ha detto -, dando un buon segnale di maturità per tutto l’arco del match e distribuendo punti, minuti, tiri e responsabilità. Ci siamo passati bene la palla, segno di una prova corale di livello. I numeri, alla fine, parlano fin troppo chiaro"."Le due partite di coppa contro Paok e Falco sono state funzionali al nostro processo di crescita, imponendo un ritmo più che buono. Andiamo avanti così, passo dopo passo" ha aggiunto l'allenatore dei pugliesi.