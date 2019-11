A Trieste torna il Teddy Bear Toss

In casa Pallacanestro Trieste torna il Teddy Bear Toss: un’occasione che oramai è diventato un appuntamento abituale per i biancorossi, domenica impegnati contro la De’ Longhi Treviso (ore 17.00, diretta TV su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player).Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi con un peluche che, al primo canestro della squadra di casa o di quella ospite (non valgono i tiri liberi), sarà lanciato in campo.I pupazzi verranno poi raccolti e consegnati ai bambini bisognosi: un’altra iniziativa benefica che Pallacanestro Trieste ha inaugurato tre anni fa, con grande successo e ottimo seguito da parte dei tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA basket