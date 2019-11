La svolta a Trieste si chiama Allianz

Allianz rafforza il proprio impegno e sostegno a fianco della Pallacanestro Trieste, che inizia una nuova era: la squadra si chiamerà Allianz Pallacanestro Trieste. La nuova partnership, della durata di tre anni, prevede infatti che Allianz S.p.A. diventi “title and main sponsor” della squadra biancorossa.Il significativo investimento deciso dalla Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, consentirà alla società sportiva di affrontare con importanti, nuove risorse le prossime sfide in Serie A, la massima serie raggiunta dalla squadra triestina nella stagione 2018/2019. Si rafforza così un legame pluriennale, che ha visto crescere, con il successo della squadra, l’impegno di reciproca soddisfazione tra i due partner.L’importante accordo è stato siglato oggi, 29 novembre, presso la sede triestina di Allianz in LargoIrneri, dai vertici della Pallacanestro Trieste e di Allianz, alla presenza del Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci.

