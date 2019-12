Messina ha più di una preoccupazione

Il ko dell'Olimpia Milano contro la Stella Rossa con il finale di 67-77 rappresenta la terza sconfitta in Europa per i meneghini e uno stop particolarmente doloroso. Lo riconosce anche Ettore Messina, che nella conferenza stampa del dopopartita prova a fare quadrato sulla situazione."Siamo stati penalizzati dalle numerose assenze e dalla giornata negativa di alcuni dei miei ragazzi. In più si è fermato Nedovic, pare per un infortunio muscolare di entità piuttosto seria - ha osservato il coach dell'Olimpia -. Dovrò confrontarmi con i miei ragazzi per evitare che queste tre partite ci facciano buttare nell'immondizia quanto fatto finora. Ora ci occorre pazienza, specialmente da parte mia"."Ora ci aspettiamo passi avanti da chi ancora si deve inserire, a partire da Mack che sta faticando a dimostrare le sue qualità", ha aggiunto un Messina che almeno per il momento rifiuta di parlare di nuovi innesti sul mercato: "Finché non sapremo la precisa entità del problema di Nedovic, non ci muoveremo".