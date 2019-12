Basket, così in tv tra sabato e domenica

Tra sabato e domenica si gioca la dodicesima giornata della serie A di basket. Si parte con la sfida di sabato sera tra Fortitudo Bologna e Trento: squadre in campo alle 20.30, in diretta su Eurosport Player.Tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Eurosport Player. Il derby tra Cantù e Varese (ore 17 di domenica) andrà anche su Eurosport 2 mentre Virtus Roma-Allianz Trieste (ore 21 di domenica) sarà anche su Rai Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA basket