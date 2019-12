Milos Teodosic, la Virtus Bologna paga la multa

Per Milos Teodosic, serbo della Segafredo Virtus Bologna, è arrivata la squalifica per una gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00.“Sebbene espulso per somma di fallo tecnico e fallo antisportivo rimaneva a contatto visivo della gara sostando nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra” si legge nella nota del Giudice sportivo.