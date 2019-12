Ettore Messina sfida Parker con due innesti

In vista della partita di venerdì in casa dell'Asvel e valevole per il tredicesimo turno di Eurolega, Ettore Messina vuole mettersi alle spalle le tre sconfitte consecutive in ambito continentale, e per farlo potrà contare sul rientro di due giocatori importanti per le rotazioni dell'Olimpia Milano, Vladimir Micov e Arturas Gudaitis.Le "scarpette rosse", dopo l'ultimo allenamento al Forum di Assago, sono partite per la Francia e rientreranno a Milano fra una settimana: dopo la sfida con i francesi, infatti, l'Olimpia affronterà Venezia in campionato e Valencia nella quattordicesima giornata della massima competizione continentale.“A livello personale è un piacere giocare contro la squadra di un amico e un campione come Tony Parker, che è stato capace di creare un’eccellente organizzazione all’Asvel. La squadra è molto ben allenata, non a caso ha vinto tante partite grazie ad un gioco aggressivo, una difesa fisica e un grande controllo dei rimbalzi. Contrastare la loro energia e il loro atletismo con un attacco paziente e un’efficace transizione difensiva sarà fondamentale” ha detto il coach biancorosso.

