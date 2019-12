Kevin Séraphin medita il ritiro

Kevin Séraphin medita di dire addio alla pallacanestro. Il centro francese, 30 anni appena compiuti, ha ammesso con L'Equipe di attraversare un momento di riflessione.A frenarlo i problemi alle cartilagini delle ginocchia che hanno inciso nella mancata conferma da parte del Barcellona e al suo trasferimento in Cina agli Xinjiang Flying Tigers, con cui però l'ex Nba non è a oggi mai sceso in campo.

