Messina si gode vittoria, Gudaitis e Tarczewski

Ettore Messina non ha nascosto la soddisfazione per la vittoria raccolta dalla sua Olimpia Milano contro il Valencia, e nel dopopartita del Forum ha elogiato anche due giocatori in particolare: Gudaitis e Tarczewski."Questa vittoria è molto importante anche per il morale, eravamo reduci da diverse sconfitte e abbiamo giocato una buona partita - ha osservato -. Siamo stati attenti in difesa e soprattutto nel secondo tempo abbiamo mosso bene la palla. Sicuramente siamo un po' stanchi, considerati anche i tanti impegni di questi giorni. Però sono contento, per l'energia che abbiamo mostrato in difesa e per come ci siamo applicati".Capitolo singoli: "A Gudaitis manca un po' il ritmo partita e lo vedo un po' appesantito, ma sono felice di rivederlo in campo perché dà fiducia anche ai compagni. Riguardo Tarczewski, da quando è tornato sta giocando bene. Piano piano lo vedremo ritrovare il ritmo e la condizione dei giorni migliori".