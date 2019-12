Olimpia, Messina cerca il riscatto col Valencia

L'Olimpia sta faticando in Eurolega dove ha incassato cinque sconfitte consecutive. Oggi arriva al Forum il Valencia per una sfida fondamentale per rimettersi in corsa e continuare a sognare un posto tra le prime otto d'Europa (7-7 il record attuale dei biancorossi).Coach Messina è chiaro: "Giochiamo una partita fondamentale per costruire il nostro futuro in Eurolega. Ripartiamo dalla vittoria di Venezia e dall’eccellente primo tempo di Madrid per tentare di vincere questa gara".

