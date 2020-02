Il team LeBron vince l'All Star Game Nba, Leonard eletto Mvp

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) - Un libero di Anthony Davis regala al Team LeBron il successo nel 69esimo All Star Game Nba, giocato nella notte a Chicago: 157-155 il finale per la squadra di James su quella guidata da Giannis Antetokounmpo. Il premio Mvp intitolato da quest'anno a Kobe Bryant e' andato invece a Kawhi Leonard, top scorer del match con 30 punti. Format inedito per la partita delle stelle, con i primi tre quarti in cui si partiva sempre da 0-0: primo periodo al Team LeBron (53-41), secondo al Team Giannis (30-51), terzo in parita' (41-41). Nell'ultimo parziale sono stati aggregati i punteggi (124-133) e la 'quota' vittoria e' stata fissata a 157, ovvero il punteggio piu' alto registrato fino a quel momento fra le due squadre (133) piu' 24, l'ultimo numero indossato da Bryant. Il quintetto guidato dalla stella dei Lakers rimonta fino al 156-153, Paul sbaglia da tre, Embiid accorcia dalla lunetta fino al libero di Davis che chiude la contesa. LeBron James mette a referto 23 punti cosi' come Paul, 25 sull'altro fronte per Antetokounmpo, 23 per Walker. Il Team LeBron ha giocato in maglia blu col numero 2, quello di Gianna Bryant, la figlia dell'ex campione scomparsa assieme al padre e ad altre 7 persone nel tragico incidente d'elicottero del 26 gennaio scorso. In maglia rossa col 24 i giocatori del Team Giannis. (ITALPRESS). glb/gm/red 17-Feb-20 08:59

