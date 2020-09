Kamna vince la 16ª tappa, Roglic sempre in giallo

Lennard Kamna si è aggiudicato la sedicesima tappa del Tour de France 2020 da La Tour du Pin a Villard de Lans di 164 chilometri. Una frazione ricca di asperità, seppur nessuna di queste di eccessiva difficoltà, che sorride così al corridore tedesco della Bora-Hansgrohe, protagonista di un allungo nel finale che gli vale il successo di giornata, ottenuto staccando Richard Carapaz nel tratto finale del Montee de Saint Nizier du-Moucherotte. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) difende agevolmente la maglia gialla e resta invariato il distacco nei confronti dell’altro sloveno Tadej Pogacar: per lo scalatore dell’Uae Emirates sono 40" i secondi da recuperare in classifica generale; resta in terza posizione Rigoberto Uran. Nuove difficoltà per il campione in carica Egan Bernal, che dopo essere saltato domenica si stacca anche oggi. Domani in programma la 17esima tappa dell’edizione numero 107 della Grande Boucle, la Grenoble-Meribel Col de la Loze. Due le ascese di giornata, ma entrambe di Hors Categorie: prima il Col de la Madeleine, quindi la salita finale fino al traguardo posto in quota. Sarà senz'altro una delle ultime opportunità per assistere a degli scossoni nella lotta tra i big.