Vittorio Adorni, «Ogni giorno rivivo la mia impresa di 52 anni fa»

Il telefono è bollente, l’agenda fittissima di impegni. Da quando, il 2 settembre, l’Unione ciclistica internazionale ha comunicato che i mondiali 2020 si correranno a Imola, da giovedì a domenica prossimi dopo la rinuncia della Svizzera causa Covid, Vittorio Adorni è richiestissimo. Non poteva essere diversamente per chi proprio a Imola conquistò nel 1968 uno dei titoli iridati più emozionanti nella storia del ciclismo, e una volta ritiratosi è diventato uno dei personaggi più influenti di questo sport. A 83 anni Adorni ha ancora un forte ascendente sull’Uci, il «governo» del ciclismo mondiale, in seno al quale ha ricoperto diverse cariche.

Adorni, quanto c’è di suo nell’assegnazione del prossimo mondiale a Imola?

«Non voglio prendermi meriti che non ho, diciamo però che ho fatto la mia parte per aiutare. Ho insistito, con chi di dovere, sull’adeguatezza di Imola in termini di logistica e strutture, perché l’Autodromo è un sito perfetto per un evento come questo, praticamente già pronto. Ancor più adeguato al delicato periodo che stiamo attraversando».

Avrebbe mai pensato di rivedere un mondiale di ciclismo a Imola?

«Assolutamente no. E un po’, in tutta sincerità, mi piaceva l’idea di essere stato l’unico «re» di Imola. Ma devo ammettere che, quando se n’è iniziato a parlare dopo la rinuncia di Aigle-Martigny, mi sono emozionato e ho tifato per questa scelta».

Cosa ha provato quando la decisione è stata ufficializzata?

«Un’emozione speciale. Che si rinnova ogni giorno, fra video, incontri, interviste e presentazioni varie. Un bel tour de force, ma lo faccio volentieri».

A 52 anni di distanza da quel primo settembre 1968, qual è il ricordo più vivido?

«Mi viene la pelle d’oca quando ripenso al momento in cui sono entrato per l’ultima volta sul rettilineo d’arrivo, con tantissima gente e quasi tutti tifosi italiani. Ricordo di avere vissuto attimi di un’intensità indescrivibile, che ho potuto gustare appieno grazie ai quasi dieci minuti di margine sugli inseguitori».

230 chilometri di fuga, di cui gli ultimi 90 in solitaria. Un’azione impensabile per il ciclismo di oggi?

«Fu qualcosa di pazzo già per quello di quel periodo, figurarsi per quello di oggi. Non ero tra i favoriti. Avevo avevo quasi 32 anni e c’erano diversi giovani ben più quotati, Merckx e Gimondi su tutti. Quell’attacco nacque un po’ per caso, riuscii a trovare il giusto equilibrio fra coraggio, incoscienza e lucidità».

Venerdì, in una cena celebrativa, si riuniranno gli italiani che hanno conquistato la maglia iridata. Sarà la prima senza Gimondi.

«Ci conoscemmo alla Salvarani, lui più giovane di me e con quel carattere un po’ chiuso, che io cercavo di aprire a suon di battute. Ci ha legato un’amicizia profonda che ci ha portato a condividere tante cose anche fuori dal ciclismo. Fra l’altro, nel ‘73, lo allenai io per il mondiale di Barcellona che poi vinse».

Il percorso di questa prova iridata sarà più duro di quello del ‘68. Che gara si aspetta?

«Sì, ci sono due salite (Mazzolano e Cima Gallisterna, ndr) che noi non facemmo, da ripetere nove volte. Vedo bene chi proviene dal Tour, perché con qualche giorno di recupero avrà una grande condizione di forma».

Adorni per chi farà il tifo?

«Per gli azzurri anche se non partono favoriti, e in particolare per Nibali, che è nato il 14 novembre come me. Sarebbe un bello scherzo del destino se vincesse proprio lui. La chiusura del cerchio».