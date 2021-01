Un suv investe tre ciclisti professionisti della squdra di Sagan

Tre ciclisti professionisti appartenenti alla Bora-Hansgrohe del tre volte campione del mondo Peter Sagan, sono stati investiti oggi pomeriggio da un’auto a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, a poca distanza dall’ingresso di Gardaland. Il team ha confermato su Twitter che si tratta dell’olandese Wilco Kelderman, terzo al Giro d’Italia 2020 e dei tedeschi Rudiger Selig e Andreas Schillinger.

I tre hanno riportato ferite lievi, ma i primi due hanno lamentato alcune contusioni e un lieve trauma cranico e sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Le condizioni dei due ricoverati non destano, comunque, alcuna preoccupazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Bardolino. La donna alla guida dell’auto non ha riportato alcuna ferita. La Bora-Hansgrohe si trova in ritiro sul Garda, al termine del quale si trasferirà a Tenerife per un ulteriore periodo di allenamenti collegiali.