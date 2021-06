Sonny Colbrelli della Bahrain Victorius è il nuovo campione italiano di ciclismo, nell’individuale in linea: nella prova tricolore in programma a Imola sul percorso dell’ultimo campionato del mondo ha infatti battuto in una volata a due Fausto Masnada della Deceunick Quick Step. Terzo, a 36 secondi, Samuele Zoccarato della Bardiani, ultimo superstite della fuga che ha animato la gara, partita da Bellaria Igea Marina, e lunga 225 km.

ciclismo