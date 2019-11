Lazio terza, Roma quarta. La Samp vince ed esce dalla zona rossa - Risultati e classifica

Due campionati: al sabato quello delle grandi, alla domenica il resto. Che detto così fa già capire tante cose. Per carità, succede per quelle quattro che vanno in Champions, tutto in regola. Ma il sabato nazionale è tutto di Juventus e Inter. Il Napoli e l’Atalanta ci stanno a far figura. E per fortuna la santa domenica viene comunque onorata da partite emozionanti, fin drammatiche. A cominciare da un Bologna-Parma che si gioca per Mihajlovic, per il suo dramma che per fortuna pare avviato a serena conclusione ma coinvolge tuttora una squadra tecnicamente modesta che gioca - come suggerì Sinisa - disperata. Solo così, con un gol di Dzemaili al '95, ha raggiunto un bel Parma che può aspirare, se non si distrae troppo, a una posizione "europea". Tradizionale il successo della Lazio con il Sassuolo grazie a Immobile e Caicedo nel finale, pressochè ovvio quello della Roma sul Brescia (ma occhio al Mancini che Fonseca sta coltivando come un fiore, mentre il Mancini ct gli ha restituito un Florenzi pienamente riabilitato). Il top del flop riguarda in verità la Fiorentina sconfitta dal Verona grazie a Di Carmine. Sul fronte giocatori non c'è neppure confronto: il presidente "mericano" Commisso non ha fatto mancar nulla a Montella, compreso quel Ribery che ci ha fatto l’onore di accettare l’Italia.

Assorbita con una certa disinvoltura (dicono, ma non ci credo) la pesante sconfitta di Cagliari, la botta di Verona non sarà facilmente digerita dal vertice viola, visto che Pradè ha già parlato di "ridimensionamento". Mentre Montella non ha saputo che giustificare la brutta sconfitta con l’assenza di Chiesa. Misera scusa. Chiesa in realtà manca dall’inizio del campionato. Da quando la Fiorentina ha rinunciato a bei soldoni per darlo alla Juve che era pronta (mi dicono) a ricambiare con milioni e Dybala. Follìa. La Juve è stata fortunata a tenersi Higuaìn e Dybala, dimostratisi i più forti del gruppo. Merito di Sarri? E Ronaldo? Attenti al turnover! Non sempre ripaga. L’Inter purtroppo non si è pentita in tempo con Icardi: l’ha spedito a far gol a Parigi, si è visto che ne aveva più bisogno a Milano. Ha vinto Wanda.



RISULTATI

Atalanta - Juventus 1-3

Milan - Napoli 1-1

Torino - Inter 0-3

Bologna - Parma 2-2

Roma - Brescia 3-0

Sassuolo - Lazio 1-2

Verona - Fiorentina 1-0

Sampdoria - Udinese 2-1

Lecce - Cagliari (ore 20.45)

Spal - Genoa (25/11, ore 20.45)

CLASSIFICA

Juventus 35

Inter 34

Lazio 27

Roma 25

*Cagliari 24

Atalanta 22

Napoli 21

Parma 18

Verona 18

Fiorentina 16

Torino 14

Milan 14

*Udinese 14

*Sassuolo 13

Bologna 13

*Sampdoria 12

*Lecce 10

*Genoa 9

*Spal 8

*Brescia 7

* una partita in meno