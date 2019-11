Insulti razzisti a Daffe: lui lascia il campo e l'arbitro lo espelle. Partita sospesa

Omar Daffe, un passato da giocatore di numerose squadre del Parmense e attualmente portiere dell'Agazzanese, è stato protagonista ieri di un clamoroso gesto di protesta antirazzista. Il 37enne senegalese, attivo in prima persona in numerose iniziative di beneficenza a favore dei bambini del Senegal, è stato oggetto di pesanti insulti razzisti nel corso della partita del campionato di Eccellenza contro la Bagnolese e per reazione si è tolto i guanti ed è uscito dal campo. Il match è stato sospeso al 25' del primo tempo proprio a causa di questo fatto. Gli insulti sono partiti dai tifosi della Bagnolese, squadra di casa, ma quando Daffe ha lasciato il campo l'arbitro Andrea Paccagnella di Bologna lo ha espulso. A quel punto i compagni di squadra di Daffe si sono rifiutati di tornare in campo e l'arbitro ha dichiarato chiusa la partita. Ora sarà il giudice sportivo a valutare l'episodio.

