Europei: l'Italia 'pesca

Turchia-Italia aprirà, il 21 giugno alle 21, all’Olimpico di Roma, la fase finale di Euro2020. E' l’esito del sorteggio in corso a Bucarest. Gli azzurri, inseriti nel girone A, se la vedranno anche con la Svizzera e il Galles.

Europei 2020 che si svolgeranno, per la prima volta, in 12 città dal 12 giugno al 12 luglio 2020.

Questa la composizione dei sei gironi del torneo di Euro 2020 uscita dal sorteggio svoltosi oggi a Bucarest

Girone A (Roma e Baku)

Turchia, ITALIA, Galles, Svizzera.



Girone B (San Pietroburgo e Copenaghen)

Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia.

Girone C (Amsterdam e Bucarest)

Olanda, Ucraina, Austria, vincente percorso D (Georgia, Macedonia del

Nord, Kosovo, Bielorussia) playoff o Percorso A (solo se Romania).



Girone D (Londra e Glasgow)

Inghilterra, Croazia, vincente percorso C playoff

(Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), Repubblica Ceca.



Girone E (Bilbao e Dublino)

Spagna, Svezia, Polonia, vincente percorso B playoff (Bosnia,

Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord)



Girone F (Monaco di Baviera e Budapest)

Vincente percorso A (Islanda, Bulgaria, Ungheria) o D (Georgia,

Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia) playoff, Portogallo, Francia,

Germania.