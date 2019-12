La polemica sul web, la bacchettata di alcuni club, la difesa del Corriere dello Sport, l’eco sui siti internazionali e infine la "sanzione" decisa da Roma e Milan. A sollevare le critiche e le polemiche, un titolo in prima pagina del quotidiano sportivo ("Black Friday" con foto degli attesi protagonisti Lukaku e Smalling) dedicato alla sfida di domani a San Siro tra Inter e Roma. Dopo la prima reazione critica dell’Inter su twitter, seguita da Roma e Milan, il direttore del CorSport, Ivan Zazzaroni, ha ribattuto sul sito con un intervento, sostenendo che il titolo "per chi vuole capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza". In serata, Roma e Milan (non direttamente "coinvolto" dal titolo, ma con un ad, Gazidis, particolarmente sensibile al tema) hanno deciso con una nota congiunta insieme di chiudere le porte fino a fine 2019 ai reporter del quotidiano sportivo. A difesa dei giornalisti è sceso in campo il presidente dell’Ordine, Carlo Verna, che in una nota ha espresso "sdegno per ciò che sta accadendo verso i colleghi del Corriere dello Sport", sottolineando, inoltre che sottolinea che "la lotta al razzismo e per il rispetto merita posizioni più serie. La sfida che lanciamo, come giornalisti, è la tolleranza zero su qualsiasi atteggiamento discriminatorio".

"Il calcio è passione, cultura e fratellanza. Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione", aveva scritto il club nerazzurro sul suo account Twitter, senza riferimenti alla prima pagina del quotidiano sportivo, il cui titolo odierno è stato definito da Romelu Lukaku "il più stupido che io abbia mai visto nella mia carriera". "Nessuno, assolutamente nessuno, nemmeno uno solo" avrebbe pensato di fare un titolo del genere, ha twittato la Roma nel suo profilo in inglese, venendo ripresa con tanto di foto della prima pagina nelle pagine sportivi di siti come Cnn, Bbc e Globo. "Quello che è successo stamattina è sbagliato e molto insensibile", ha scritto invece Chris Smalling. La foto del giornale è stata nel suo post anche dal Milan: "Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema".