Inter fermata sullo 0-0 dalla Roma a San Siro

Finisce 0-0 tra Inter e Roma l’anticipo della 15/a giornata del campionato di serie A, giocato al Meazza di Milano. Fonseca ferma la corsa della capolista nerazzurra che sale a +2 sulla Juve attesa a Roma dalla Lazio per tentare il controsorpasso.

Partita equilibrata, che ha mostrato però qualche limite dei nerazzurri contro un avversario ben organizzato che a tratti ha avuto il sopravvento in fatto di gioco. Una bella Roma, disinvolta e palleggiatrice, ha messo inizialmente in difficoltà un’Inter un po' involuta e poco propensa ad attaccare. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo i nerazzurri hanno ripreso conoscenza e, grazie anche agli errori difensivi giallorossi, hanno creato occasioni non sfruttate adeguatamente. La coppia Lukaku-Lautaro stavolta non ha inciso decisamente sul risultato come in altre occasioni, ma l’avversario era diverso. In sostanza, pareggio è stato giusto, le occasioni da gol poche, il risultato ha lasciato intatte le chances delle due squadre. Ora l’Inter si giocherà la Champions contro il Barcellona.

CLASSIFICA

Inter 38* Juventus 36 Lazio 30 Roma 29* Cagliari 28 Atalanta 25 Napoli 20 Parma 18 Verona Torino Milan Bologna Fiorentina Sassuolo Lecce 14 Udinese 14 Sampdoria 12 Genoa 10 Spal 9 Brescia 7