La Lazio batte la Juventus 3-1 e si porta a -3 dai bianconeri in classifica. Nel primo tempo CR7 illude gli ospiti ma pareggia Luis Felipe. Nella ripresa viene espulso Cuadrado e la Lazio dilaga con Milinkovic-Savic e Caicedo. E' la prima sconfitta per i bianconeri in questa stagione. L'Inter in questo modo resta al primo posto e ora ha due punti sulla Juve.

