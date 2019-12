"Il professionismo anche per le donne? Me lo auguro essendo stato da sempre un fautore dello sport femminile. Siamo arrivati al punto in cui non è plausibile che uomini e donne abbiano dei sistemi previdenziali diversi perché sport femminile e sport maschile sono sempre sport". Lo ha detto ai microfoni di "Radio Anch’io Sport" su RadioUno Michele Uva, vicepresidente della Uefa. Per quanto riguarda la situazione del Milan in tema di fair-play finanziario, "la società rossonera sa benissimo quali sono le regole, saranno tenuti in conto gli ultimi tre bilanci e i conti devono essere in equilibrio o comunque, come hanno fatto Inter e Roma, si fa un accordo per rientrarci nel corso degli anni".

