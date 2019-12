Napoli-Genk 4-0, azzurri agli ottavi. Ancelotti:

Il Napoli si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions league. Nell’ultima partita della fase a gironi del gruppo E, i partenopei hanno battuto il Genk 4-0.

"Non mi sono mai dimesso e mai lo farò. Non so se sabato sarò ancora io l’allenatore, valuteremo domani con il presidente. Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento". Così Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della partita parla del suo futuro con il Napoli. "Spero che questa qualificazione ci tolga un po' di peso, il fardello che abbiamo, e ci dia energia", aggiunge il tecnico del Napoli.

I gol: nel pt 2', 26' e 37' (rigore) Milik; nel st 29' Mertens (rigore).

La partita La gara si gioca in un clima surreale. Soltanto la premiazione di Marek Hamsik nell’intervallo riscalda gli animi dei tifosi che sono freddi e preoccupati per gli sviluppi che la crisi della squadra potrà avere a stretto giro. Il pubblico si astiene dal tifo per lunghi tratti della partita. La gara sul piano tecnico non ha storia, basta infatti un Napoli discreto per aver facilmente la meglio sui belgi. La partita dura in pratica un solo tempo. Nell’intervallo il Napoli è in vantaggio 3-0 e i giochi sono fatti. Milik, al rientro dopo un lungo periodo di sosta dovuto a un serio infortunio, è irrefrenabile.

Il girone 1) Liverpool 13 2) Napoli 12 3) Salisburgo 7 4) Genk 1