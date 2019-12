Favola Atalanta: 3-0 allo Shakhtar e vola agli ottavi

Impresa dell’Atalanta che si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Nell’ultima partita della fase a gironi, in casa dello Shakhtar Donetsk, i bergamaschi hanno vinto 3-0 (gol di Castagne, Pasalic e Gosens) e hanno chiuso al secondo posto nel gruppo C, alle spalle del Manchester City che a sua volta ha vinto a Zagabria.

Alla prima storica apparizione nella fase a gironi della massima competizione europea, l'Atalanta dunque centra l'obiettivo che appena 24 ore prima avevano fallito i nerazzuri ben più blasonati dell'Inter.

Gli orobici di Gian Piero Gasperini, che avevano iniziato il girone C con tre sconfitte su tre, hanno poi riaperto tutto nelle ultime due giornate con un pareggio e una vittoria che le hanno concesso l'ultima chance in Ucraina: era complicatissimo vincere in casa di una squadra abituata a questi palcoscenici, ma i ragazzi di Gasperini hanno approcciato fin dai primi minuti con le idee chiare.