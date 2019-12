Scontri tra tifosi per Reggiana-Piacenza, 7 tifosi indagati. Due erano stati 'in azione' anche a Parma

Sette giovani tifosi reggiani sono indagati in concorso per i reati di danneggiamento, rissa e travisamento. La Digos della questura di Reggio Emilia è arrivata ad un punto di svolta nell’inchiesta coordinata dalla Procura sugli scontri tra ultras al termine del match di Serie C di calcio fra Reggiana e Piacenza, disputato il primo dicembre scorso. Gli inquirenti sono riusciti a identificare i presunti responsabili grazie anche a diverse perquisizioni domiciliari.

Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni, appartenenti alle cosiddette 'Teste Quadre', gruppo della tifoseria reggiana organizzata della Curva Sud dello stadio Città del Tricolore. Due di questi avevano già precedenti per i disordini al termine del derby Parma-Reggiana il 7 maggio 2017, mentre un altro aveva da poco finito di scontare un Daspo.

Un vero e proprio agguato quello messo in atto. La polizia stava scortando tre pullman dei tifosi piacentini fino all’ingresso in autostrada, all’altezza dell’uscita 4 della tangenziale di Reggio Emilia è arrivato l’assalto con lancio di sassi e bottiglie, innescando così tafferugli in cui sono rimasti feriti tre agenti.

