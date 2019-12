Europa League: il Gent per la Roma, i bulgari del Ludogorest per l'Inter

Questi gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League dopo il sorteggio effettuato a Nyon. Le partite di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18.55 e alle 21. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 28 febbraio.

SEDICESIMI DI FINALE

Wolverhampton (Eng) - Espanyol (Esp)

Sporting Lisbona (Por) - Basakshehir (Tur)

Getafe (Esp) - Ajax (Ned)

Bayer Leverkusen (Ger) - Porto (Por)

Copenhagen (Den) - Celtic (Sco)

Apoel Nicosia (Cyp) - Basilea (Sui)

Cluj (Rou) - Siviglia (Esp)

Olympiacos (Gre) - Arsenal (Eng)

Az Alkmaar (Ned) - Lask Linz (Aut)

Bruges (Bel) - Manchester Utd (Eng)

Ludogorest (Bul) - INTER (ITA)

Eintracht Fr. (Ger) - Salisburgo (Aut)

Shakthar Donetsk (Ukr) - Benfica (Por)

Wolfsburg (Ger) - Malmoe (Swe)

ROMA (ITA) - Gent (Bel)

Rangers (Sco) - Braga (Por)

