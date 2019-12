Grandissima vittoria per la Lazio, che batte il Cagliari 2-1 in trasferta e vola a tre punti dalla vetta della classifica. In svantaggio per tutta la partita per il gol di Simeone all’8', ribalta il risultato al fotofinish. Al 93' Luis Alberto pareggio, al 98' Caicedo regala i tre punti dopo un recupero infinito. Una bella partita alla Sardegna Arena con i sardi che trovano subito il vantaggio, grazie al guizzo di Simeone che manda in porta l’1-0 su assist di Joao Pedro.

