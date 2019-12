Supercoppa alla Lazio: Juve battuta 3-1

La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana. A Riad, la formazione allenata da Simone Inzaghi ha battuto per 3-1 la Juventus conquistando il trofeo per la quinta volta nella sua storia. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Luis Alberto e Dybala, decide al 73' la rete di Lulic. Nel recupero, con i bianconeri in 10 per l’espulsione di Bentancur, splendida punizione di Cataldi per il definitivo 3-1.

L'albo d'oro dal 2000

2000: Lazio

2001: Roma

2002: Juventus

2003: Juventus

2004: Milan

2005: Inter

2006: Inter

2007: Roma

2008: Inter

2009: Lazio

2010: Inter

2011: Milan

2012: Juventus

2013: Juventus

2014: Napoli

2015: Juventus

2016: Milan

2017: Lazio

2018: Juventus

2019: Lazio