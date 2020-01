Non basta Balottelli, la Lazio passa a Brescia (2-1). La Spal perde in casa (2-0 con il Verona)

La Lazio vince 2-1 in casa del Brescia, di nuovo in rimonta e in pieno recupero e centra la nona vittoria consecutiva: Inzaghi eguaglia così il record di Sven Goran Eriksson nella stagione 1998/99. Balotelli segna il vantaggio, Immobile ribalta il risultato prima su calcio di rigore poi con la doppietta decisiva nel finale. I padroni di casa in dieci uomini per tutto il secondo tempo. I biancocelesti consolidano il 3° posto, con una partita ancora da recuperare.

Il Verona batte la Spal a Ferrara

Il Verona vince 2-0 in casa della Spal nella 18esima giornata del campionato di Serie A. Hellas in vantaggio al 14° con il colpo di testa vincente di Pazzini. Al 39° i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Tomovic. Nella ripresa, al 40°, il raddoppio di Stepinski. Spal sempre più in difficoltà e Semplici a forte rischio esonero.