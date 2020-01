Zaniolo e Demiral: crociato rotto per entrambi, stagione finita

«Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale». Per Nicolò Zaniolo è pesantissimo l’esito degli esami successivi all’infortunio accusato nella gara con la Juventus. Il giovane talento della Roma dopo aver lasciato il campo in lacrime è uscito dall’Olimpico per recarsi subito a Villa Stuart e svolgere accertamenti e per avere un primo consulto col professor Mariani. Zaniolo ha poi lasciato la clinica dove è tornato oggi per sottoporsi all’intervento chirurgico. La stagione dell’azzurro è ormai compromessa. Dovrà essere operato al ginocchio sinistro anche Merih Demiral. Il difensore della Juventus, infortunatosi ieri sera contro la Roma, ha riportato anche lui una distorsione con lesione del legamento crociato anteriore e lesione meniscale. Lo rende noto la Juventus sul proprio sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA zaniolo