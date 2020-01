L'atalanta umilia il torino, 7-0 all'olimpico

TORINO (ITALPRESS) - Notte fonda per il Torino, umiliato e mai in partita contro un'Atalanta capace di imporsi per 7-0 al termine di una gara a senso unico. Lo show degli uomini di Gasperini ha inizio al 15': Palomino sradica palla a Laxalt e crossa per Belotti che non deve fare altro che appoggiare in rete. Al 29' c'e' il raddoppio: Gosens si coordina da fuori area e lascia partire un mancino al volo che non lascia scampo a Sirigu. La reazione del Torino non c'e' e l'Atalanta trova il tris prima del duplice fischio: Lukic stende Ilicic, Guida concede il rigore e Zapata dagli undici metri non sbaglia. Nella ripresa inizia lo show di Ilicic: lo sloveno prima sorprende Sirigu con una conclusione da centrocampo che vale il 4-0 e poi sfrutta nel migliore dei modi un assist di Gomez per siglare il pokerissimo. Nel finale l'Atalanta infierisce ulteriormente: Meite' stende in area Toloi, Guida concede il rigore e Muriel dagli undici metri non sbaglia. Poi all'88' Muriel si ripete: Gomez serve l'ex viola che in diagonale non sbaglia e sigla il definitivo 7-0. (ITALPRESS). spf/tvi/red 25-Gen-20 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA