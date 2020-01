L'Inter batte la Fiorentina e si guadagna la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. A San Siro nerazzurri in vantaggio sul finire del primo tempo con Candreva, nella ripresa la squadra di Conte aumenta la pressione per chiudere la gara, ma arriva inatteso il gol del pareggio di Càceres al 60'. A questo punto Conte si affida al neoacquisto Eriksen che si mette subito in mostra: un minuto dopo arriva il gol del 2-1 di Barella. Annullata una rete a Lautaro all'83'.

