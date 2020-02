Atalanta, gran gol di Chiesa, ma l'Atalanta ribalta e vince a Firenze 2-1 - Risultati e la classifica

L’Atalanta conquista il suo secondo successo consecutivo esterno espugnando a ventisette anni di distanza il "Franchi" di Firenze. Una rete di Malinovskyi, inserito a gara in corso da Gasperini, rilancia le quotazioni Champions della squadra orobica mandando in crisi i gigliati di Beppe Iachini, un punto nelle ultime tre partite, evidentemente ancora scossi dalle polemiche post Juve e surclassati nel gioco e in termini di voglia di vincere da Ilicic e compagni. Il vantaggio iniziale della Fiorentina arriva un pò a sorpresa poco dopo la metà della prima frazione, e se in parte è merito di una bella conclusione balistica di Federico Chiesa dai 25 metri, dall’altra vede la compartecipazione di Palomino che respinge corto e centrale un cross di Benassi da destra, e di Gollini che si fa sorprendere sul suo palo. E pensare che il primo quarto d’ora di gioco era stato un monologo ospite con Dragowski decisivo su una doppia conclusione nel giro di pochi secondi di Ilicic e Castagne (13') ma soprattutto con Pasalic autore di un clamoroso errore quando sbaglia un rigore in movimento su cross da destra di Gosens. Gli uomini di Gasperini, che hanno dominato in lungo e in largo in particolare a centrocampo, sono incappati nei primi 45' nella giornata 'nò del proprio attacco con Zapata nervoso e anche graziato dall’arbitro Mariani che gli evita un secondo giallo dopo contatto con Pezzella.

Il colombiano ha modo di rifarsi ad inizio secondo tempo quando, dopo la smanacciata di Dragowski sul tentativo ravvicinato di Gomez, realizza l’1-1 (49'). Iachini poco prima aveva sostituito uno spento Cutrone per Vlahovic ma le punte viola vengono poco servite anche perchè oltre a Pulgar e Benassi, anche gli esterni di centrocampo offrono una prova opaca. L’Atalanta completa la rimonta al 72' quando un altro subentrato, Malinovskyi, da fuori area angola quanto basta una conclusione per far sì che Dragowski non ci arrivi. A quel punto il tecnico viola tenta il tutto per tutto nei 10' finali sostituendo Pulgar per Sottil e varando una Fiorentina schierata con il 3-4-3. La mossa però non sortisce effetto anche perchè gli ospiti controllano bene nella parte finale di gara, e anzi vanno anche vicini al terzo gol.

RISULTATI

Roma - Bologna 2-3 (ieri)

Fiorentina - Atalanta 1-2

Torino - Sampdoria ore 18

Verona - Juventus ore 20.45

Spal - Sassuolo domani ore 12.30

Brescia - Udinese domani ore 15

Genoa - Cagliari domani ore 15

Napoli - Lecce domani ore 15

Parma - Lazio domani ore 18

Inter - Milan domani ore 20.45

CLASSIFICA

Juventus 54

Inter 51

Lazio 50

Atalanta 42

Roma 39

Bologna 33

Cagliari 32

Parma 32

Milan 32

Verona 31

Napoli 30

Torino 27

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24

Sampdoria 20

Lecce 19

Genoa 16

Brescia 15

Spal 15