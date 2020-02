Inter, rimonta show: da 0-2 a 4-2 nel derby

L’Inter ha battuto il Milan 4-2 nel posticipo della 23/a giornata. Con i tre punti conquistati questa sera i nerazzurri agganciano la Juventus in testa alla classifica. Chiuso il primo tempo sotto di 2 gol (Rebic e Ibrahimovic in gol al 40' e 46'), i nerazzurri hanno letteralmente dominato nella ripresa segnando quattro gol: Brozovic e vecino pareggiano i conti in due minuti (51' e 53'), de Vrij di testa al 70' sigla il vantaggio e Lukaku di testa nel recupero ci mette la ciliegina sulla torta con la rete del 4-2.