La Lazio stende l'Inter (2-1): è seconda a un punto dalla Juve - Risultati e classifica

La Lazio stende anche l'Inter nel big match del posticipo e si porta al secondo posto a un punto dalla Juve scavalcando proprio i nerazzurri. La squadra di Conte era passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Young, ma i biancocelesti nella ripresa hanno cambiato marcia ribaltando il risultato prima con Immobile (rigore al 50') e poi con Milinkovic-Savic (69'). Inter a tre punti dalla Juventus.

La cronaca Il primo tempo è intenso, entrambe le squadre giocano a visto aperto. Al 9' Milinkovic-Savic centra in pieno l’incrocio dei pali, sfiorando il vantaggio. L’Inter, dopo la conclusione di Lukaku deviata in corner da Strakosha, trova il gol dello 0-1 allo scadere. Al 44' la prima firma italiana di Young, che approfitta della ribattuta del portiere avversario sul tiro di Candreva. Fischiatissimo, per tutta la partita, l’ex biancoceleste de Vrij, autore del fallo in area su Immobile a inizio ripresa. Dal dischetto al 50' la punta non sbaglia, sigla l’1-1 e la 26esima rete in campionato in 24 gare. La Lazio ribalta la gara al 69', Brozovic salva sulla linea il tiro di Marusic ma Padelli nulla può sul 2-1 di Milinkovic-Savic. Annullato al 33' per fuorigioco il gol di Lautaro, Immobile sfiora il tris nel finale.

RISULTATI

Lecce - Spal 2-1

Bologna - Genoa 0-3

Atalanta - Roma 2-1

Udinese - Verona 0-0

Juventus - Brescia 2-0

Sampdoria - Fiorentina 1-5

Sassuolo - Parma 0-1

Cagliari - Napoli 0-1

Lazio - Inter 2-1

Milan - Torino (17/02, ore 20.45)

CLASSIFICA