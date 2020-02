Dalla Figc un premio per il Parma per 'Vetrina crociata'

Importante riconoscimento per Juventus, Parma, Brescia e Padova, le società di Serie A e B che nel corso della stagione sportiva 2018-2019 hanno sviluppato i migliori progetti nell’ambito del programma "Il calcio e le ore di lezione", parte integrante dell’attività formativa per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado promossa dal settore giovanile e scolastico della Figc attraverso Valori in Rete.

Il Parma, rappresentato da Giuseppe Squarcia, è stato premiato per l’iniziativa "Vetrina Crociata", un’attività sviluppata con le scuole di ogni ordine e grado e i commercianti, nel periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare la percezione identitaria del territorio.