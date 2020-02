Il Bologna non si arrende e pareggia con l'Udinese: 1-1

Il Bologna non si arrende mai. La squadra di Mihajlovic fatica a costruire gioco nel primo tempo, passa in svantaggio e trova il pareggio solamente nei minuti di recupero grazie ad un gol dell’eterno Palacio. Finisce 1-1 con l’Udinese al Dall’Ara e sono tredici i punti collezionati negli ultimi quindici minuti di gioco dalla formazione rossoblù (oggi alle prese con tante assenze) che reagisce solo parzialmente al ko per 3-0 contro il Genoa nel precedente turno di campionato. Grandi rimpianti per l'Udinese che vede sfumare il ritorno alla vittoria dopo cinque partite senza i tre punti. Sin dai primi minuti di gioco il Bologna sembra tuttavia la brutta copia della squadra capace di espugnare l’Olimpico contro la Roma solamente due settimane fa: la manovra è lenta, prevedibile e affidata esclusivamente alle rare fiammate dei suoi giocatori offensivi. Al 27' è Skov Olsen a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite dell’area che sfiora il primo palo. Nervosismo tangibile invece nell’Udinese ancora a caccia della prima vittoria nel girone di ritorno: al 12' Okaka e De Paul non se le mandano a dire dopo una incomprensione in campo ma al 32' il gol del vantaggio friulano è costruito proprio sull'asse dei due litiganti.

Sugli sviluppi di un calcio piazzato, De Paul scodella la palla in area e trova Okaka che di testa batte Da Costa (schierato al posto dell’infortunato Skorupski) e costringe il Bologna a fare i conti con la ventesima partita consecutiva con almeno un gol subito in campionato. Nella ripresa il Bologna scende in campo con un piglio più intraprendente e al 52' va vicino al pareggio: Barrow crossa in area, Orsolini si coordina al volo e trova la risposta in calcio d’angolo di Musso. Ma nonostante la reazione del secondo tempo, Mihajlovic decide di cambiare interpreti in attacco: fuori uno spento Skov Olsen, dentro il baby islandese Baldursson all’esordio in Serie A. E l’impatto sulla partita del classe 2002 rispetta le aspettative del tecnico rossoblù: al 72' Baldursson con un colpo di tacco libera al tiro Orsolini, murato in calcio d’angolo da Nuytinck al momento della conclusione. Al 75' l'Udinese si riaffaccia dalle parti di Da Costa: De Paul guida il contropiede e crossa per Lasagna fermato al momento del tocco sotto porta da un intervento decisivo di Mbaye. Ma è all’83' che il Bologna costruisce l’occasione più nitida della partita: Dominguez pesca in area Orsolini che col mancino a giro non trova l'angolo opposto per una questione di centimetri. Il pareggio è solo rimandato: al 92' Palacio raccoglie una palla in area sugli sviluppi di un cross e da due passi firma il gol che vale il definitivo 1-1.

SERIE A - CLASSIFICA



Juventus 57

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

Napoli 36

Verona 35

Parma 35

Milan 35

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27

Udinese 27

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15