2-0 al Bologna, Lazio sola in vetta

La Lazio ha battuto il Bologna 2-0 (2-0) nell’anticipo della 26/a giornata della Serie A. La squadra di Inzaghi sale da sola in testa alla classifica a quota 62 punti, due in più della Juventus che domani non giocherà il match con l’Inter, rinviato causa emergenza coronavirus al 13 maggio.

CLASSIFICA

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lazio 62 26 19 5 2 60 23

Juventus 60 25 19 3 3 48 24

Inter 54 24 16 6 2 49 22

Atalanta 45 24 13 6 5 63 32

Roma 42 25 12 6 7 47 32

Napoli 36 25 10 6 9 39 35

Milan 36 25 10 6 9 27 32

Verona 35 24 9 8 7 28 24

Parma 35 24 10 5 9 32 30

Bologna 34 26 9 7 10 38 42

Cagliari 32 24 8 8 8 38 36

Sassuolo 29 24 8 5 11 38 39

Fiorentina 29 25 7 8 10 32 36

Torino 27 24 8 3 13 27 43

Udinese 27 25 7 6 12 21 37

Lecce 25 25 6 7 12 32 49

Sampdoria 23 24 6 5 13 26 43

Genoa 22 25 5 7 13 29 43

Brescia 16 25 4 4 17 22 46

Spal 15 25 4 3 18 19 44