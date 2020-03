Inter, Zhang dà del pagliaccio al numero 1 della Lega, la Procura della Figc apre un'inchiesta

La Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè , ha aperto un'indagine sul durissimo attacco del presidente dell'Inter, Steven Zhang , al numero 1 della Lega calcio, Paolo Dal Pino ("Vergogna, pagliaccio"). Il giorno dopo il durissimo attacco del presidente Steven Zhang al numero 1 della Lega di serie A, Paolo Dal Pino ("vergogna, è un pagliaccio"), per la gestione dei recuperi delle gare di serie A, dagli ambienti dell'Inter trapela una Interpretazione. «Il messaggio molto forte del presidente è un appello alla Lega Calcio per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica dell'intera comunita »- tifosi che riempiranno gli stadi, calciatori, personale di servizio, media e dirigenti coinvolti - così come indicato dalle Istituzioni La riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso intenzioni emerse relative all'organizzazione dei prossimi turni ».

Questo è il testo integrale della storia di Instagram diffuso dall'account ufficiale del presidente dell'Inter Steven Zhang : «Giochi con il calendario e sempre più il saluto pubblico al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo passo ? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 7/24 senza sosta? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! E 'ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E 'così che si fa nel 2020. E' un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell'Inter o della Juventus . La sicurezza è la cosa più importante in assoluto. E 'la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società ».