La mamma di Ronaldo colpita da un ictus

Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, questa mattina è stata colpita da un ictus. Ne dà notizia la stampa portoghese, spiegando che la donna, 65 anni, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Doctor Nelio de Mendonça di Funchal, in Portogallo. La mamma dell’attaccante della Juventus sarebbe in condizioni stabili e sarebbe cosciente, ma bisogna attendere le prossime 24-48 ore per valutarne lo stato generale. Secondo "JM Madeira" l’intervento al quale sarebbe stato sottoposta la donna, è perfettamente riuscito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ronaldo