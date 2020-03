Tutte le partite dei campionati minori e giovanili di calcio del weekend rinviate a data da destinarsi

Il comitato provinciale della Figc ha deciso di rinviare tutte le gare in programma nel prossimo fine settimane. Questo il testo del comunicato ufficiale: "Visto che numerosi campi sia del comune di Parma sia della provincia sono dotati esclusivamente della rete di recinzione del terreno di gioco, alcuni dei quali addirittura insiti all’interno di parchi pubblici e non permettono un adeguato filtraggio delle persone; considerato che eventuali responsabilità su possibili assembramenti contrari alle disposizioni delle autorità competenti andrebbero a ricadere sui dirigenti responsabili delle società; questo Comitato dispone il rinvio di TUTTE le gare previste per i giorni 7 e 8 marzo a data da destinarsi".

coronavirus