La Juve vince il 'derby d'Italia': Lazio battuta (2-0)

Il derby d’Italia va alla Juventus. I bianconeri di Sarri si sono imposti per 2-0 sull'Inter in un Allianz Stadium deserto. Di Ramsey (55°) e Dybala (67°) le reti che decidono il match e che permettono alla Juve di riprendersi la vetta della classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio.

Abbracci e baci a Dybala

Abbracci e baci all’Allianz Stadium dopo il gol di Dybala. La prodezza dell’argentino fa dimenticare regole e raccomandazioni anti-Coronavirus in un Piemonte da questa mattina per metà in 'zona rossà: l’attaccante viene festeggiato con un abbraccio di gruppo e Buffon si alza dalla panchina e osa addirittura un bacio.