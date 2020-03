Sassuolo batte Brescia 3-0, doppietta di Caputo

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Sassuolo batte il Brescia per 3-0 nell'ultima gara di recupero della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Nel monday night del Mapei Stadium (a porte chiuse) sono i neroverdi a strappare i tre punti che valgono il dodicesimo posto in classifica con tanto di sorpasso ai danni della Fiorentina. La nona vittoria in campionato porta la firma di Caputo che al 45', dopo una svirgolata di Chancellor, raccoglie l'assist di Defrel e buca il portiere avversario col mancino. Nell'esultanza l'attaccante neroverde si presenta alla telecamera a bordocampo e mostra un foglio che recita: "Andra' tutto bene, restate a casa", un bel messaggio in un momento complicato per tutto il Paese con l'emergenza coronavirus. Poi al 61' arriva il secondo gol con un gran tiro col mancino che si stampa sulla parte interna della traversa ed entra in rete. Chiude i conti Boga con la solita azione solitaria al 75' che termina col destro sul secondo palo per il 3-0. Per il Brescia, invece, si tratta della diciottesima sconfitta con la formazione lombarda che rimane in ultima posizione dopo aver subito il sorpasso dalla Spal, vittoriosa a Parma per 1-0. (ITALPRESS). spf/mc/red 09-Mar-20 20:35

