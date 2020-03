Battuto il Valencia: Atalanta ai quarti (4-3)

Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 rifilato al Valencia nel match d’andata disputato a San Siro, in un Mestalla vuoto (porte chiuse per il Coronavirus) i nerazzurri vincono 4-3 al ritorno, entrando così tra le migliori 8 d’Europa. Scatenato Josip Ilicic che realizza un meraviglioso poker di reti (3° e 43° su rigore, 71° e 82° con il suo magico sinistro) per i bergamaschi, doppietta di Gameiro (21° e 51°) e gol di Ferran Torres (67°) per gli spagnoli.

