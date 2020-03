Calcio, allenamenti il 4 aprile. I club provano a tagliare i compensi

Conference call venerdì mattina tra i presidenti del club di serie A per esaminare il futuro prossimo del calcio. L’Associazione calciatori ad esempio aspetta notizie certe sul rinvio della ripresa dell’attività agonistica.

«Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati - ha rimarcato il presidente Damiano Tommasi, facendo riferimento ad alcuni club come Lazio e Napoli che hanno deciso di ripartire lunedì prossimo - non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, non ha senso. Ed è pure pericoloso». I dirigenti ne hanno tenuto conto accordandosi per la ripresa degli allenamenti il 4 aprile, probabilmente con un protocollo standard che prevede per i primi giorni solo attività individuali senza contrasti fisici.

L’ipotesi di un taglio degli stipendi dei giocatori per fronteggiare le pesanti conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, già piuttosto gettonata in vari campionati esteri (buon'ultimo sembra cullarla il Barcellona) per ora in Italia trova adesioni soltanto nelle società di Serie A, che stanno provando a capire se la strada di una sospensione degli stipendi per le settimane di inattività possa essere percorribile. La via è stretta e ma sembra che ci si arriverà senza troppe discussioni.

Per quanto invece riguarda sostanziosi tagli agli emolumenti, Tommasi, prende tempo: «Non è questo il momento di affrontare la discussione. I primi interessati alla sostenibilità del sistema calcio sono gli stessi giocatori e tutte le persone che ci lavorano - ha ammesso l’ex centrocampista -. Siamo consapevoli che quello inerente i contratti sia un tema da affrontare, ma non adesso. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Ma l’Aic non può imporre ai calciatori di accettare eventuali tagli - ha rimarcato Tommasi -. Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli. Siamo d’accordo con la Lega dì anticipare le ferie estive e considerare questi giorni come vacanze per ridurre le vacanze a luglio. Su questo nessun problema, sugli stipendi vedremo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

calcio