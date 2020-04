Morto Gazzoni, patron del Bologna di Baggio e Signori

E’ morto a 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore del marchio Idrolitina e ex presidente del Bologna Calcio che guidò dal 1993 al 2001, quando lasciò la presidenza, mantenendo la proprietà fino alla retrocessione del 2005. Protagonista del ritorno in A del club rossoblù con due promozioni in due anni. Fu lui a portare a Bologna Baggio e Signori. Lo si ricorda anche come uno dei principali accusatori di Calciopoli. Malato da tempo, era tuttora presidente onorario del club.

«E' scomparso questa mattina all’età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, nostro Presidente Onorario, alla guida del Club dal giugno 1993 al settembre 2005», ha scritto poi la società in una nota sul proprio sito ufficiale, ricordando l’epopea e i personaggi che hanno accompagnato la vita sportiva di Gazzoni, da Baggio a Signori, da Andersson a Cruz, fino agli allenatori Ulivieri e Mazzone.

«Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un gentiluomo, un vero sportivo e un imprenditore capace» così Franco Carraro ricorda l’ex patron del Bologna scomparso oggi. «Siamo diventati amici nel 1957 -dice l’ex presidente di Coni e federcalcio- accomunati dalla passione per lo sci. Dal 1997 abbiamo collaborato nel calcio, e purtroppo nel 2005 siamo stati divisi da una polemica assai dura per le iscrizioni al campionato 2005-2006, a cui sono seguite complesse vicende giudiziarie. Ci siamo reincontrati -prosegue Carraro- nel febbraio 2013 in un convegno a Bologna organizzato dal Resto del carlino, in occasione della mia campagna elettorale per il Senato. Dopo due ore di dibattito, Giuseppe ha detto che avevamo idee diverse ma ha riconosciuto la mia correttezza e la mia buona fede. Lo ricordo con molto affetto».

«Bologna perde un uomo di impresa e di sport, di successi e di sconfitte. A Giuseppe Gazzoni Frascara si lega una stagione di capitalismo familiare e di passione, di marchi impressi nella storia economica e nel costume, come l’Idrolitina, segni di una Bologna che aveva imparato a stare al centro del mondo». Così il sindaco di Bologna Virginio Merola ricorda l’imprenditore morto a 84 anni.

«I successi alla presidenza del Bologna, nelle stagioni di Baggio e Signori - prosegue Merola - hanno dovuto subire il contraltare dei veleni di calciopoli e della caduta personale e finanziaria. Fu vittima coraggiosa di trame e malaffare. vicende che non hanno intaccato l’uomo e la sua signorilità. Disse in un’intervista: 'Ho perso tutto ma sono più serenò. Bologna rimpiangerà quella sua serenità. Esprimo il profondo e sincero cordoglio mio personale e di tutta la nostra città».

«Giuseppe Gazzoni Frascara è stato un presidente che lascerà il segno nella lunga storia del Bologna Football Club 1909. Perchè raccolse una società fallita, e dalla serie C la portò in A. Perchè portò al Bologna grandi campioni come Baggio a Signori, che valsero una semifinale di Coppa Uefa. Perchè era un uomo autenticamente innamorato della propria città e della squadra della propria città, che sostenne con grande forza». Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo la notizia della scomparsa del presidente onorario del Bologna Calcio, Giuseppe Gazzoni Frascara.

«Uomo che seppe coniugare impresa e passione - conclude Bonaccini - contribuì non solo alla rinascita di una blasonata società calcistica, ma anche al riavvicinamento ad essa di una gran parte di cittadini e tifosi. Alla famiglia, al Bfc 1909, di cui era presidente onorario, e alla città di Bologna la mia vicinanza e il sincero cordoglio, a nome anche dell’intera comunità regionale».