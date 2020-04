Novità in vista: se si riparte gli allenatori potranno fare cinque cambi

L'ex tecnico gialloblù Claudio Ranieri è stato tra i più solerti a lanciare una proposta che ha poi trovato ampi consensi nel movimento calcistico: se mai si dovesse riuscire a far ripartire il calcio per completare la stagione, sarebbe opportuno concedere agli allenatori la possibilità di effettuare cinque sostituzioni al posto delle tre fin qui consentite. In questo il calcio di serie A si allineerebbe con quanto già si fa tra i dilettanti. Lo scopo è evidente: cercare di suddividere tra più atleti il peso fisico della gara, cosa quantomai necessaria visto che gli impegni (12 o 13 partite) saranno concentrati nel giro di qualche settimana.

Una variante che ovviamente andrà a maggior beneficio di chi avrà rose più ampie e in salute. Basti pensare che nell'ultima gara contro la Spal al Parma mancavano sette giocatori...

Detto che durante la sosta molti degli acciaccati in ogni club avranno recuperato resta la considerazione che tanti impegni ravvicinati alzano il rischio di nuovi infortuni.

Ci sono poi atleti che per prerogative mentali e fisiche sono più portati di altri a subentrare a gara in corso riuscendo comunque ad essere determinanti con le loro giocate. Tra gli attaccanti in particolare ricordiamo l'Altafini di fine carriera o il Massaro maturo al Milan. Quest'anno in serie A il re dei bomber di riserva è l'atalantino Muriel che ha già segnato sette reti da subentrante, sfruttando evidentemente il gran lavoro dei compagni ai fianchi delle avversarie per poi conficcare le sue banderillas in spazi più aperti. Alle sue spalle c'è il crociato Cornelius con 5 centri, tre dei quali piazzati contro il Genoa. Lui ha caratteristiche certo diverse dal colombiano dell'Atalanta ma sa far valere il fisico e la determinazione, oltre che insospettabili doti tecniche.

Rispetto ai minuti giocati la media gol migliore come subentrante è quella del sempreverde Pazzini, che infatti figura anche nella classifica all time, che pubblichiamo qui a fianco, in cui primeggia il giramondo Matri, segno che, oltre ad avere ottimo fiuto del gol, nella sua carriera appena conclusa è andato molto spesso in panchina...

E' probabile che i 5 cambi siano effettuabili in tre sole finestre per non diluire troppo i tempi della gara. Sarà una nuova sfida per tecnici e giocatori, un dettaglio in più da studiare e sfruttare in un'annata purtroppo assai travagliata.