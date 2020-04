Il comitato medico della Fifa:

«Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le prossime stagioni senza ulteriori problemi e sarei altresì felice di veder ripartire i campionati. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte». Lo ha detto Michel D’Hooghe, medico belga e presidente del Comitato medico della Fifa, come riporta il Daily Telegraph.



Spadafora, calcio? Alternativa a prudenza e 'stop Francia - «La prudenza che noi stiamo avendo sul calcio è ciò che lascia ancora uno spirito alla possibilità di ripresa del campionato: l'alternativa è una cosa come ha fatto la Francia, dire che il calcio è ferma qui». Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che in un messaggio video su Facebook è tornato sulla polemica con la Lega di serie A. «Ringrazio il presidente Figc, Gravina - ha aggiunto Spadafora - che oggi ha commentato le illazioni di qualcuno della Lega di serie A che aveva detto che c'era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi, di mettere in giro menzogne ​​e falsità per tariffa pressioni sul governo. Lo ribadisco: non hanno capito che l'acqua è cambiata, questi metodi non funzionano »